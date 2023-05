Concerten Stromae in Ziggo Dome later dit jaar ook afgelast

Twee concerten die Stromae in november zou geven in de Ziggo Dome zijn afgelast. Dit laat de artiest via sociale media weten. Eerder al werden drie optredens in april in dezelfde zaal ook gecanceld. De hele tour van de Belgische zanger dit jaar gaat niet door. De wereldberoemde artiest liet eerder al weten dat dat te maken heeft met zijn 'huidige gezondheid'.