Voor minima bedoelde ov-kaarten binnen twee dagen op

Met de kaartjes kunnen reizigers 1,5 uur gratis reizen. Per huisadres konden er acht kaartjes besteld worden, wat betekent dat een gezin met twee kinderen bijvoorbeeld twee keer een gratis uitstapje kan maken.

In totaal waren er 730.000 kaartjes beschikbaar, maar die zijn inmiddels dus allemaal weg. Het initiatief is bedoeld voor mensen die tot 130 procent van het minimumloon verdienen en het door de stijgende prijzen (onder meer in het OV zelf) steeds moeilijker krijgen om rond te komen. De kaarten zijn anoniem en worden niet geregistreerd, waardoor bijvoorbeeld uitkeringsinstanties er ook niet van op de hoogte zijn.

Inwoners uit 14 verschillende gemeenten in Noord-Holland konden een kaartje aanvragen. In totaal maakten 95.000 aanspraak op de kaartjes, zo berekende de Vervoerregio Amsterdam.

Op basis van vertrouwen

Een controle op hoeveel iemand verdiend is er alleen niet, bleek toen de kaartjes eenmaal werden aangeboden. Een woordvoerder van de Vervoerregio liet eerder weten dat dat vanwege de privacywet niet mogelijk is.

"We hebben juist gezegd: we gaan uit van vertrouwen in mensen. Want als je als overheid vertrouwen wil krijgen, moet je dat ook geven", aldus Melanie van der Horst, die naast verkeerswethouder in Amsterdam ook voorzitter van de vervoerregio is. "En we zijn ook bang, met de toeslagenaffaire in ons achterhoofd, dat de mensen die het echt nodig hebben door alle controles worden afgeschrikt."

Wie mis heeft gegrepen, wordt op de site aangeraden op de website hulpbijarmoede.nl te kijken of een andere organisatie is die kan helpen. "Er zullen ook heel veel kaartjes via organisaties precies bij de juiste mensen komen", verwachtte Van der Horst gisteren. "Maar niet iedereen komt bij de Voedselbank. En we willen iedereen een mogelijkheid geven om het aan te vragen. En tegen alle andere mensen zeggen we: steun je mede-Amsterdammers en koop gewoon een kaartje."