Voetbalclub AGB haalt teams uit competitie om schorsing te voorkomen na aantal tuchtzaken

Voetbalclub Amsterdam Gencler Birligi (AGB) uit Nieuw-West gaat meerdere teams uit de competitie halen in een poging om hun KNVB-licentie te behouden. De club heeft met zo veel tuchtzaken te maken dat bij een eerstvolgende zware zaak de voetbalbond kan besluiten om de licentie in te trekken.

De aanleiding voor het terugtrekken van de teams is een vechtpartij waarbij één van de zaalelftallen van de club betrokken was. "Dit grote incident heeft ertoe geleid dat we verder in de straffenfase zijn beland, het is de laatste fase. In deze laatste fase kan de KNVB, bij onvoldoende ontwikkeling en vooruitgang, onze licentie intrekken", reageert AGB op het besluit.

De club laat weten dat het zaalelftal uit de competitie is gehaald en dat de spelers zijn geroyeerd. Maar het zaalvoetbalteam is niet het enige elftal dat zich moet terugtrekken uit hun competitie. "Met pijn in het hart zullen wij harde maatregelen moeten treffen om risico’s, ongeregeldheden en tuchtzaken te voorkomen. Wij hebben helaas onvoldoende vrijwilligers om de controle te waarborgen en zullen daarom met minder teams verder moeten." De teams worden deze week door de club geïnformeerd.

Schorsing van een weekend

AGB heeft al langere tijd problemen met de KNVB vanwege het aantal tuchtzaken. De KNVB start zo'n onderzoek als een speler of team zich misdraagt of niet aan de regels houdt, door bijvoorbeeld op de vuist te gaan met de scheidsrechter of tegenstanders. Vanwege het grote aantal zaken, zit AGB op het moment in een traject bij de KNVB om zich te verbeteren. Totdat het traject is afgelopen kan de voetbalbond maatregelen opleggen tegen AGB en uiteindelijk zelfs besluiten om de voetballicentie in te trekken.

Begin oktober van vorig jaar besloot de KNVB om met een maatregel te komen. Er mocht een weekendlang geen wedstrijden worden gespeeld door de club. AGB vraagt nu aan de leden om bewustwording. "Dit kan onze laatste kans zijn bij de KNVB. Wij moeten met z'n allen hard aan de slag om de komende weken en volgende seizoenen het juiste voorbeeld te tonen. We hebben de afgelopen jaren een prachtige club opgebouwd wat voor velen een tweede thuis is geworden. We moeten er voor zorgen dat ons tweede thuis kan blijven bestaan."