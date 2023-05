Ajax Vrouwen mogelijk in de stad gehuldigd

De D66-fractie heeft burgemeester Halsema opgeroepen om de Ajax Vrouwen in de stad te huldigen. Afgelopen zondag werden zij kampioen. ''Een prachtige prestatie van de Ajax Vrouwen. Hierbij hoort een mooie openbare huldiging van de landskampioenen'', schrijft D66 in een persbericht. Halsema gaat in overleg met Ajaxdirecteur Edwin van der Sar bekijken hoe de huldiging georganiseerd kan worden.