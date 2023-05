Helft Van der Madeweg weer open: "Moet een stukje omlopen"

Het tweede deel van de werkzaamheden op de Van der Madeweg is begonnen. Na de zuidelijke rijbaan wordt nu de noordelijke rijbaan teruggebracht naar één rijstrook. Naast de weg wordt het fietspad geasfalteerd en komt er een bushalte. Omgevingsmanager Yannick Vos vertelt in Het Verkeer over de nieuwe voorzieningen aan de weg.

Het was hoog tijd voor vernieuwing van de straat. "Soms was het echt wel een beetje eng om over te steken, omdat het niet zeker was of een auto je ook ziet," zegt een buurtbewoner, die via het metrostation naar school gaat. Daarom wordt de weg nu grondig aangepakt.

"We gaan het fietspad asfalteren, alle kabels en leidingen worden vervangen en de nieuwe bushalte ligt er al in'', vertelt omgevingsmanager Yannick Vos. "Als de werkzaamheden gereed zijn wordt het hier een verblijfplaats waar het sociaal veiliger is dan het was. Minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor de mens. Het wordt groener en de verlichting wordt beter."

De grootste uitdaging bleek het bereikbaar houden van metrostation Van der Madeweg. "Op de heenweg is het altijd prima te doen," meent een passant. Op de terugweg moet ze nog wel even opletten hoe ze bij het station komt. Een buurtbewoner moest tijdens de verbouwing vaak omlopen: "Nu kan ik er wel snel naartoe."