Nabestaanden vermoorde Mohamed Bouchikhi lezen emotionele verklaringen voor

De nabestaanden van de vermoorde Mohamed Bouchikhi namen tijdens de eerste zittingsdag het woord en richtten zich tot de verdachten. "Jullie hebben ervoor gezorgd dat onze kleine en lieve Mohamed geen toekomst meer heeft", vertelde de zus van het slachtoffer. Mohamed werd begin 2018 vermoord in een buurthuis in Wittenburg, de schutters hadden het op iemand anders gemunt.

"Waar haalden jullie de moed vandaan om binnen te stormen in het buurthuis. Waar haalden jullie de moed vandaan om Mohamed van zijn leven te beroven?", aldus de zus van Mohamed Bouchikhi. Ook zijn broer nam vanmiddag het woord: "Ik heb hem zelf die dag afgezet bij het buurthuis. Ik zal hem daarna nog één keer zien, dat was in het mortuarium."

Het zorgt voor veel emotie tijdens de eerste zitting in het proces van de twee verdachten. Het Openbaar Ministerie houdt Emylio G. (30) en Randell D. verantwoordelijk voor de moord op Bouchikhi. De 17-jarige Amsterdammer liep destijds stage in het buurthuis in Wittenburg en was samen met zo'n twintig anderen aanwezig in het gebouw.

De laatste adem

Meerdere getuigen hebben verklaard hoe twee mannen het buurthuis binnenstormden, op zoek naar de 19-jarige Gianni L. Een van de mannen riep: ‘waar is die kanker neger!’ Eerst wordt richting de keuken geschoten, maar al snel renden de schutters naar het kantoor waar Mohamed zich verstopte. De langste man ziet het slachtoffer aan voor Gianni L. en schiet Mohamed met drie kogels door zijn rug. Een getuige in het kantoor beschrijft hoe hij de laatste adem van Bouchikhi hoort.

Stille tocht

De dood van de 17-jarige Bouchikhi bracht een schokgolf teweeg: vrienden, familie en buurtbewoners liepen in februari 2018 gezamenlijk een stille tocht en ook Halsema sprak zich uit: "Deze onschuldige en hoopvolle jongen is van ons weggerukt. Amsterdam mist Mohamed".

De twee verdachten die uiteindelijk werden aangehouden worden door het Openbaar Ministerie ook verantwoordelijk gehouden voor twee andere moorden. Beiden zijn volgens justitie betrokken bij de moord op Siegmar Flaneur in 2015. Randell D. was volgens het OM ook betrokken bij de moord op de Amsterdamse crimineel Lucas Boom. Hij werd in 2015 voor de ogen van basisschoolleerlingen neergeschoten met automatische geweren. Hij overleed ter plekke.