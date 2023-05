Van junks reanimeren tot duik op demonstrant: het emotionele afscheid van politieman Rob van der Veen

Hij werkte 44 jaar voor de politie Amsterdam, maar nu is het tijd voor afscheid: Rob van der Veen gaat met pensioen. In zijn rol als woordvoerder verscheen hij honderden keren voor de camera van AT5. Zijn vertrek konden we dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het werd een terugblik met een lach en een traan en een hele grote verrassing op z'n allerlaatste werkdag.

In de dagen voorafgaand aan 5 mei, z'n laatste werkdag, kijken we met Rob naar drie fragmenten die we voor hem hebben uitgezocht. Om te beginnen in de Warmoesstraat, want daar begon het in 1979 voor Rob. Nog lang niet als woordvoerder, maar als ME'er en agent op straat.

Het is een tijd, zo begin jaren '80, die in veel opzichten niet te vergelijken is met die van nu. Zo is heroïneverslaving, zeker in het gebied waar Rob dan werkt, een groot probleem. "Dat was vreselijk. En het waren voornamelijk Duitse junks die hier dan heroïne gebruikten. Ik kan me nog heel goed herinneren dat op de Oudezijds Voorburgwal, ergens op drie hoog, een junk lag met een overdosis, zonder ademhaling", vertelt Rob.

"Hier waar we voor staan noemden we Bureau Warmoesstraat", vertelt hij. "Het waren vier panden en die waren allemaal met elkaar verbonden. Het enige wat nog hetzelfde is, is het huisnummer en het raam boven de deur. Dat herken ik nog van vroeger, dat is nog origineel."

"We zijn hem toen gaan reanimeren en op een gegeven moment merkte je dat er weer een beetje leven in hem kwam. En ik weet nog heel goed: hij had z'n ogen dicht, deed ze toen open, keek mee zo aan en het enige wat hij zei was: 'Danke.' Terwijl ik het zeg krijg ik kippenvel op mijn armen. Want ik heb toch iemands leven gered op dat moment. Ja, dat soort dingen maakte je mee."

Na zeven jaar in de Warmoesstraat werkt Rob vervolgens veertien jaar op het bureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal, voordat hij in 2001 de switch maakt naar woordvoerder. In de jaren daarna zien we Rob steeds vaker voor onze camera en schuift hij aan in de nieuwsstudio. Ook is hij tien jaar lang vaak te zien in het opsporingsprogramma Bureau 020.

Shitgeld

Als woordvoerder is Rob vaak betrokken bij zaken die een diepe indruk op hem maken, zoals de dood van juwelier Fred Hund, die in 2010 bij een overval in z'n zaak aan de Jan Evertsenstraat wordt vermoord.

"Dit is een van de zwartste momenten in mijn carrière geweest", zegt Rob, nadat hij naar het fragment over de moord heeft gekeken. "Ik vond dit zo erg. Dat een man het leven laat voor dat shitgeld. Als ik hier door de straat rijd, dan kijk ik altijd eventjes naar de plek waar het was. Dat zit er zo ingebakken."