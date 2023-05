De eindexamens zijn begonnen: "Hierna lekker nooit meer sommen maken"

De gymzaal van het Spinozalyceum was vanochtend nog aardig leeg. Filosofie wordt op de havo-afdeling niet gegeven, en maar 17 vwo-leerlingen hebben Duits. "Het is wel fijn om met een klein groepje te beginnen, dan kun je eventjes wennen aan de stilte en de gymzaal", vertelt een jongen uit 6vwo. De meningen zijn verdeeld; de een vindt het een eitje, de ander had meer moeite met de toets: "Als je zo veel moet opzoeken in je woordenboek, raak je in tijdstress."

Ook op het Ir. Lely Lyceum is de hele gang voor de gymzalen de komende weken alleen voor de examenleerlingen bestemd: "Het is echt spannend, ze hebben hier zo lang naartoe gewerkt en nu moeten ze het echt gaan bewijzen", vertelt Judith Gerritsen als coördinator van de bovenbouw havo en vwo. "Maar ik heb het volste vertrouwen in de meesten."