Ruim twintig zelfdodingen meer in Amsterdam ten opzichte van vorig jaar

Het aantal zelfdodingen in Amsterdam is afgelopen jaar met 22 gevallen toegenomen. Honderd Amsterdammers hebben vorig jaar een einde aan hun leven gemaakt. In 2021 waren dat er nog 78, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft vandaag nieuwe zelfmoordcijfers bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat in 2022 landelijk 1916 mensen om het leven kwamen door zelfdoding, dat zijn 58 suïcides meer dan in 2021. Toch is volgens het CBS het aantal zelfdodingen sinds 2018 redelijk stabiel.

In Amsterdam fluctueert volgens de GGD het aantal zelfdodingen al een aantal jaar tussen de 80 en 90. Met afgelopen jaar dus een piek. De laatste keer dat er 100 zelfdodingen waren, was in 2013

Opvallend is dat in de provincie Noord-Holland het aantal zelfdodingen gezien juist is gedaald. In de provincie stierven in 2021 nog 306 mensen door zelfdoding, het afgelopen jaar waren dat er 285. Waarom het aantal zelfdodingen in Amsterdam is gestegen, maar in de rest van de provincie niet, is nog onduidelijk. Hoofdonderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie, Renske Gilissen, laat weten dat er geen eenduidige oorzaak vastgesteld kan worden. Elke suïcide is immers een uniek verhaal. ''En er moet sowieso nog veel meer onderzoek gedaan worden naar dit onderwerp'', aldus Gilissen.

Onder landelijk gemiddelde

Hoewel Gilissen de stijging van het aantal zelfdodingen in Amsterdam ten opzichte van vorig jaar 'zorgwekkend' noemt, nuanceert ze de cijfers: ''Als je kijkt naar het landelijk gemiddelde, dan zijn er 10,6 zelfdodingen per 100.000 inwoners. Amsterdam zit gelukkig nog onder het gemiddelde met 10,1 suïcides per 100.000 inwoners.''