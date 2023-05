Andreaspenning voor scheidend directeuren Amsterdams 4 en 5 mei-comité

De Andreaspenning wordt jaarlijks uitgereikt aan invloedrijke Amsterdammers die bijzondere prestaties hebben geleverd op cultureel, sociaal en maatschappelijk vlak. Na vijftien jaar inspanningen voor het Amsterdamse 4 en 5 mei comité geeft het duo het stokje over aan Esther Gaarlandt.

Sinds hun aantreden in 2008 hebben Middeldorp en Janmaat het programma rijkelijk aangevuld, met 290 activiteiten: van Vrijheidsmaaltijden- en concerten tot lezingen en wandelingen.

Daarnaast zette het duo zich op andere manieren in voor de stad. Zo was Thijs Middeldorp jarenlang voorzitter van Stichting Stadsspelen en zette Joost Janmaat zich onder meer in voor stadsnatuur in Noord.

Gisteravond vond er een bijeenkomst plaats in de Tolhuistuin. Daar werd het duo toegesproken door burgemeester Femke Halsema en kregen ze een bedankje van voormalig burgemeester Job Cohen, die dit jaar ook afscheid neemt als voorzitter van het het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité.