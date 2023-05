Modelvliegtuig vatte vlam tijdens accutest

Een batterijtest heeft ervoor gezorgd dat een elektrisch modelvliegtuig donderdagavond in brand vloog. Het vliegtuigje, dat pas een paar maanden in gebruik was, raakte zwaar beschadigd en moet als verloren worden beschouwd. Er vielen geen gewonden.

De brand brak rond 18.00 uur uit op het parkeerterrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Zuid. De batterijtest werd uit voorzorg op de grond uitgevoerd. Tijdens het testen kwam er op enige moment rook uit het toestel.

De brandweer was snel ter plaatse en wist de brand te blussen. De accu's zijn verwijderd en in een bak met water gelegd, om uit te sluiten dat die opnieuw zouden vlam vatten. Het bewuste toestel was pas een paar maanden in gebruik. "Dit betrof een tweede toestel dat we eind vorig jaar in elkaar hebben gezet. Met een eerste toestel deden we sinds vorig jaar al testen, maar dat vliegt op kerosine."

Voor zover bekend waren er geen problemen aan het elektrisch aangedreven vliegtuigje, meldt een woordvoerder van NLR. Onderzoek moet uitwijzen wat er mis ging. Het toestel wordt gebruikt om onderzoek te doen naar klimaatneutraal vliegen.

Wat het schaalmodel heeft gekost kon de woordvoerder niet direct zeggen.