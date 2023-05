Kale voorspelt dat Ajax tegen Groningen aan de bak moet: "Snel een goaltje maken"

Fans van FC Groningen en Ajax kunnen elkaar de hand schudden: het is voor beide clubs een teleurstellend seizoen. Komende zondag staan Ajax en Groningen tegenover elkaar, en Ajax mag geen punten meer verliezen in de laatste 3 wedstrijden. We kijken vooruit met Kale - dit keer zonder Kokkie: "Groningen is gedegradeerd, maar het is oppassen geblazen. Ze kunnen vrijuit voetballen."