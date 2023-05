Stad nl Toneelschool was geen optie, toch staat Lois in Theater Bellevue

Al van jongs af aan is acteren de grootste passie van de Amsterdamse Lois Bergen. Maar naar de toneelschool gaan, was vanwege haar verstandelijke beperking, geen optie. Dat ze vandaag toch in de professionele musical 'Faam' schittert, was allemaal niet mogelijk geweest zonder de komst van Theatergroep Flexibel in Purmerend.

"Ze kan heel goed acteren, vooral goed overdreven acteren. Ze komt heel oprecht over", zo omschrijft Lois Bergen haar idool: Georgina Verbaan. Vaak bezocht ze voorstellingen en filmpremières van haar grote voorbeeld. Maar vanmiddag zijn de rollen omgedraaid. Dan zit Georgina in de zaal en staat Lois op de planken. Dat optreden was niet mogelijk geweest zonder de komst van theaterschool Flexibel, gevestigd in cultuurhuis Wherelant, in Purmerend. De allereerste toneelschool voor mensen met een beperking. Lois heeft een licht verstandelijke beperking, waar ze zelf niet veel van merkt. Ze is heel erg blij dat ze twee keer per week naar de toneelschool in Purmerend mag om met gelijkgestemden te repeteren: "Je voelt je niet alleen en iedereen mag zijn hoe die is."

Henriette ter Riet is één van de initiatiefnemers van Flexibel. Ze startte de school een half jaar geleden, simpelweg omdat hij er nog niet was. "Er bestond nog geen plek voor mensen met passie voor theater en een verstandelijke beperking. Toen dachten we, als het er niet is moet het er komen en zijn we gaan onderzoeken hoe dat er moest komen", aldus te Riet. Ze ontwikkelde een tweejarig programma om mensen met een verstandelijke beperking ook een voet tussen de deur te laten krijgen in de theater- en filmwereld. "We geven de vakken die je leert op een academie. Bij de lessen kijken we naar hoe gaat het met de student en hoe maken we het op maat. We geven bijvoorbeeld extra voorbeelden of gaan naast de studenten staan", vertelt ter Riet. In totaal mochten 11 studenten aan de opleiding beginnen: "Als je hier auditie doet, kijken we: heb je er zin in, heb je speldurf, durf je bijzondere dingen te spelen. Maar ook, kun je omgaan met aanwijzingen, kun je omgaan met lange concentratiebogen", legt ter Riet uit.

Talentvolle lichting Tijdens de repetities voor de musical Faam, waarmee het gezelschap vanmiddag in Theater Bellevue te zien is, moeten de studenten ook hard aan de bak met het leren van de teksten: "Het is heel hard werken en veel schakelen. Af en toe het script leren, en af en toe bedenken dat het even teveel wordt", vertelt ter Riet. Om rustmomenten in te lassen is er bijvoorbeeld ook theateryoga aan het lesprogramma toegevoegd. De voorstelling is een co-productie met het Amsterdamse toneelgezelschap Mugmetdegoudentand. Actrice en gast-theaterdocent Joan Nederlof schreef het script: "De groep is heel eigen, heel energiek en ongeremd. Dat heb ik ook in het script proberen te bewaken. Dat ze weten, nu is iedereen stil, vanwege een solo bijvoorbeeld, maar ook met ruimte voor improvisatie", aldus Nederlof. "We willen laten zien dat deze acteurs net zoveel plek verdienen als andere acteurs", vertelt ter Riet. Nederlof vult aan: "Er zitten echt mensen bij met veel talent. Goed dat zij nu ook een kans krijgen. Goed voor de exclusiviteit die we nastreven." Ook Lois vindt het belangrijk dat mensen met een beperking meer in films en voorstellingen te zien zijn. Al denkt ze daar ook weer niet al te veel over na. Wat op dit moment wel haar volle aandacht heeft is haar optreden vanmiddag met haar grote idool Georgina Verbaan in de zaal.