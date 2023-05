Onvoldoende bewijs voor fraude sociale huurwoningen door voormalig Ymere-stagiair

Volgens Ymere zou de stagiair van ROC Amsterdam twaalf opgezegde huurwoningen van overledenen hebben onderschept, waarvan hij een aantal voor wietplantages zou hebben gebruikt. Ook zou de stagiair zich tegenover familieleden hebben voorgedaan als verhuurmakelaar en zelf de huur hebben overgemaakt om huurachterstanden te verdoezelen.

Nadat het OM de zaak in 2016 niet in behandeling nam, startte Ymere dit jaar een civiele procedure waarin 148.000 euro schadevergoeding werd geëist. Die vordering wees de rechtbank woensdag af. Volgens de rechter is het bewijs voor de verwijten van Ymere te summier en de onderbouwing voor het schadebedrag weinig concreet. De verdachte ontkende alle aantijgingen, daarmee is het het woord van Ymere tegen dat van de ex-stagiair, aldus het vonnis van de rechter.

Kort na de aangifte in 2016 startte Ymere een intern onderzoek waarin medewerkers anoniem verklaarden wat nabestaanden van de huurders over de voormalig medewerker zouden hebben gezegd. Dit onderzoeksrapport, samen met de verklaring bij de aangifte, vormt volgens de de rechter 'niets meer dan eenzijdige verklaringen die niet worden ondersteund met objectief bewijs'.

Voorbeeldige medewerker

Ook in twee rapporten van een extern onderzoeksbureau worden de frauduleuze praktijken van de oud-medewerker onvoldoende bewezen. In een van de rapporten staat zelfs dat de jongen bekend stond als 'een voorbeeldig stagiair en vakantiekracht die op een hoger niveau functioneerde dan de vaste medewerkers van Ymere'.

De rechter heeft Ymere veroordeeld in de proceskosten. Het bedrijf wil inhoudelijk weinig zeggen over de zaak. "Voor nu hebben we kennis genomen van het vonnis en gaan we ons beraden over de vervolgstappen", aldus een woordvoerder.