Vanaf volgende week nog meer live nieuws, intrigerende verhalen en Amsterdammers op AT5

Elke dag om 17.30 uur live het AT5 Nieuws, het alledaagse en ongewone in Damsko én een wekelijks cultuurprogramma: AT5 vernieuwt en breidt uit. De komende tijd presenteren we online, op tv en op sociale media nieuwe programma’s.

Maar we brengen dit nieuws weer dagelijks en live gepresenteerd, zoals AT5 jarenlang heeft gedaan. Met nieuwe presentatoren, vanuit een nieuwe studio in het centrum van de stad, elke dag om 17.30 uur. Eerste uitzending: maandag 15 mei.

Het bijzondere is soms alledaags, en alledaagse kan heel bijzonder zijn. Naast het nieuws geeft AT5 ruimte aan persoonlijke grote en kleine verhalen van Amsterdammers in Damsko. Verslaggever Waldy van Geenen volgt ze, hoort hun (sterke) verhalen aan en zet ze in de schijnwerpers. Ook vanaf maandag 15 mei om 18.00 uur op tv en online op at5.nl. Enkele rubrieken zijn wekelijks terug te zien op het Youtube-kanaal AT5 Extra , op onze Instagram en op Facebook .

Rode lopers, feesten, evenementen en tentoonstellingen. De Cultuurmachine met Nadine duikt in de onmetelijke zee van culturele en kunstzinnige activiteiten in de stad. Elke week op vrijdag om 18.00 uur en in de herhalingen daarna laat Nadine van Ginkel zien waar het feestje is of waar Amsterdammers zich kunnen laten inspireren.

Het nieuws en de programma’s maakt AT5 (onderdeel van de Publieke Omroep Amsterdam) sinds dit jaar vanuit de hoofdvestiging van de OBA op Oosterdokseiland. Op deze publieke plek in het centrum van Amsterdam begint binnenkort ook een vernieuwde versie van het praatprogramma OBA live.

In de toekomst kunnen Amsterdammers en instellingen in de stad ook gebruik maken van AT5 Medialabs in verschillende wijken. In Osdorp is onlangs het eerste lab voor publiek en verhalenmakers geopend, met een studio voor tv- en podcastopnames.

Wij Zijn Amsterdam

Met onder meer een herstart van Wij zijn Amsterdam werken we verder aan het bereiken van zo veel mogelijk verschillende Amsterdammers. Een uitbreiding van AT5 onderzoekt gaat in samenwerking met ons AT5 panel meer verdiepende, goed uitgezochte achtergrondverhalen over ontwikkelingen in de stad opleveren. En inwoners kunnen hun mening geven via ons panel.