Huurder verzakte woning in West krijgt gelijk bij rechter: eigenaar moet woning herstellen

Daarnaast mag de pandeigenaar de spullen die Welter nog in het huis heeft staan niet verwijderen en moet de opslagkosten voor een box - zo'n 560 euro per maand - zelf betalen. Wel moet Welter haar achterstallige huur betalen aan Dewbell, ongeveer 4400 euro.

Volgens de rechter is het begrijpelijk dat de eigenaar de voorkeur geeft aan het 'economisch voordeliger en duurzamer alternatief', maar de rechtbank is van mening dat Dewbell daarbij de wettelijke bescherming die huurders hebben niet moet vergeten. Daarom moet er binnen twee weken worden begonnen met de funderingswerkzaamheden. Als Dewbell dat niet doet dan volgt er een dwangsom van 500 euro per dag, wat maximaal kan oplopen tot 150.000 euro.

Eigenaar Dewbell en beheerder Rappange wilden in eerste instantie de fundering wel herstellen, maar vorig jaar kwamen zij met het bericht dat de fundering zo beschadigd was dat het niet meer te herstellen zou zijn. De huurders kregen te horen dat hun contracten ontbonden zouden worden. Op dezelfde plek zouden dan wel nieuwbouwappartementen komen, maar de oude bewoners zeggen zo'n luxe flat niet te kunnen betalen. Dus zagen zij nog maar één optie: de stap naar de rechter maken .

Twee dikke houten kruizen ter versteviging, zo ziet de woning van Fleur Welter er op het moment uit. Welter wist dat het 'niet helemaal goed zat met het pand', maar was het er niet mee eens dat er plannen waren om de verzakte woning te slopen. Uiteindelijk moest Welter wel haar woning verlaten, vanwege de fundering was er sprake van instortingsgevaar. Welter wilde echter simpelweg dat de fundering zou worden hersteld en dat zij weer terug kon. Bij de buren was dat namelijk wel gelukt.

'Fantastisch nieuws'

"Ik ben echt niet normaal blij. Dit is fantastisch nieuws", reageert Welter tegen AT5 op de uitspraak. "Ik kan niet wachten tot ze gaan beginnen met het herstel. Bij een van mijn buren hebben ze er zes maanden over gedaan om alles te herstellen, dus we moeten nog even geduld hebben. Maar ze mogen er nu ook wel hun liefde en aandacht aan gaan geven, het zijn namelijk prachtige gebouwen."

Nu de zaak, die al sinds 2021 loopt, zijn eindpunt lijkt te hebben bereikt kan Welter weer verder kijken. "Het is natuurlijk niet vergeven en vergeten, maar de toekomst ziet er weer zonnig uit. Ik weet nog niet hoe we verder gaan met Rappange, maar één ding is in ieder geval zeker: ik ben van plan om hier oud te gaan worden. Ik wil er nog zeker veertig jaar wonen."

De buurvrouw van Welter, Agnes Zuiker, heeft ook een zaak aangespannen. Die is apart van Welter behandeld, de uitspraak daarvan komt aan het einde van de maand. Beheerder Rappange laat weten dat zij nog geen reactie kunnen geven op de uitspraak van de rechter.

Begin mei ging AT5 langs bij Welter en Zuiker in de verzakte woningen aan de Admiraal de Ruijterweg: