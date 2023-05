Halsema in gesprek met bewoners Zuidoost: "Mijn kinderen kunnen straks geen woning kopen"

Geen agenda, alle onderwerpen zijn toegestaan. Dat is de insteek van de 'stadsgesprekken' waarmee burgemeester Halsema de komende maanden door de stad trekt.

Doolhof

In Zuidoost hebben zich rond de honderd bewoners verzameld. Er komt een waaier aan onderwerpen aan bod. Veiligheid natuurlijk. Maar ook de geplande windmolens, en het doolhof waarin je terechtkomt als je een subsidie wilt aanvragen.

Grote zorgen zijn er over de betaalbaarheid van het stadsdeel. "Mijn kinderen groeien hier op, ik zie niet voor me dat ze straks een woning kunnen kopen in Zuidoost." Een directe oplossing voor de dure huizenmarkt heeft Halsema natuurlijk niet, maar ze erkent wel de noodzaak van het probleem. "We zien ook bij veel jongeren die veel te lang thuis moeten wonen dat ze heel erg op straat gaan hangen, wat weer andere problemen kan geven."

Betaalbare ruimtes

Er is ook een tekort aan betaalbare ruimtes voor maatschappelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld verwoord door Alienke Meijer van de buurtorganisatie Hemelsbreed. "Er is een hele mooie ruimte beschikbaar in het winkelcentrum, maar alleen al de netto huur is 5000 euro per maand, en dan komt er nog van alles bij."