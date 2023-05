Zaalvoetballers VNS United handhaven zich in eredivisie: "Opluchting voor iedereen bij de club"

Met nog maar één wedstrijd te spelen is het nieuwkomer VNS United gelukt zich te handhaven in de eredivisie van het zaalvoetbal. Daarvoor moesten de Amsterdammers gisteravond nog wel zien te winnen van ZZV Den Haag, en dat lukte. Door na elk seizoen sinds de oprichting in 2016 te promoveren hebben de voetballers uit Amsterdam-Noord opnieuw bewezen bij de beste zaalvoetballers van Nederland te horen.

"De winst van gisteravond was een echte opluchting voor iedereen van de club, dit geeft ons tijd om te bouwen aan onze vereniging. Waar wij vorig jaar maar drie dagen kregen om alle spelers in te schrijven krijgen wij nu zeker een maand meer voor alle voorbereidingen", zegt Heyouf.

Elke wedstrijd komen er zeker 50 tot 100 man om VNS United toe te juichen. Zelfs op Eid-al-Fitr, dat toevallig op een wedstrijddag viel, kwamen de trouwe toeschouwers opdagen. Voor Heyouf was de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven het hoogtepunt van het seizoen. "Het was volle bak en toen dacht ik, 'dit is eredivisie.' Jammer van het verlies maar we hebben gewoon nog niet dezelfde kwaliteit."

Heyouf zegt dat het team er alles aan heeft gedaan om in de eredivisie te blijven. Ook kijkt hij nu al uit naar volgend seizoen. "De jongens hebben nu weer een jaar eredivisie-ervaring. We kunnen ons vanaf nu alleen maar nog meer ontwikkelen. Dit is heel goed voor de club."

Derby

Ook sportwethouder Sofyan Mbarki was aanwezig en was trots te zien dat spelers die ooit begonnen zijn op het pleintje nu spelen op het allerhoogste niveau, met de allerbesten van het land: "Mooi om te zien dat VNS United na hun promotie vorig jaar naar de eredivisie nu ook hun positie goed vasthoudt in het klassement. Met Lebo uit Nieuw-West en VNS United uit Noord spelen er twee Amsterdamse clubs in de eredivisie zaalvoetbal. Dat is heel bijzonder, naast dat het een populaire sport is onder veel Amsterdammers bestaan beide teams voor een groot deel uit Amsterdams talent uit de eigen buurt."

Heyouf hoopt dat zij ASV Lebo volgend seizoen wél treffen en daarmee de geschiedenis voortzetten van twee Amsterdamse clubs op het allerhoogste niveau. "Voorheen had je de derby van ASV Lebo tegen Knooppunt. Sinds die club niet meer bestaat merk ik dat de stad weer hunkert naar een derby. We gunnen het Amsterdam en willen dezelfde sfeer weer terugbrengen in een volle Sporthallen Zuid."