Achter de schermen bij WV-HEDW: "Dit is meer dan een voetbalclub, dit is een bedrijfje"

Bij WV-HEDW in Oost draait alles om organisatie en precisie. Met 108 elftallen, waarvan 57 jeugdteams, worden er op elk weekend gemiddeld 54 wedstrijden gespeeld op de 6 velden van de club. Voorzitter Ronald Nijsen grapt dat ze af en toe een econometrist nodig hebben om alles op te lossen. Nijsen benadrukt dat WV-HEDW niet zomaar een club is, maar eerder een bedrijfje met zijn eigen uitdagingen en verrassingen.

Een van de grootste uitdagingen is het regelen van de velden, legt wedstrijdsecretaris Yassir Boudazdaz uit: "Op het moment dat de grasvelden eruit liggen, dan is het schakelen. Welke teams melden we af, welke teams kunnen we wel bij een ander veld indelen? Dat is heel veel werk." Ook zijn er regelmatig last-minute afzeggingen van elftallen of scheidsrechters en "dan is communicatie echt key".

Vrijwilligers

Een ander aspect waar de club mee te maken heeft, is het vinden van voldoende vrijwilligers. In een stad als Amsterdam blijkt dit een uitdaging te zijn, vertelt Ronald. "Waar dorpen met gele jasjes vol staan met mensen die staan te popelen om iets te doen, is dat bij WV-HEDW nog niet het geval."

De club draait echter niet alleen op vrijwilligers, maar ook op toegewijde medewerkers zoals Mirek, die verantwoordelijk is voor het regelen van de kleedkamers. Met slechts 18 kleedkamers is het een continu roulatieproces om alle teams een plek te geven. Soms moeten teams zelfs uitwijken naar de bestuurskamer om zich om te kleden.

Begrip en geduld

Maar ondanks de vele uitdagingen slaagt WV-HEDW erin om de dag soepel te laten verlopen. De spelers en supporters tonen begrip en geduld bij eventuele vertragingen en improvisaties. Het is een echte teaminspanning waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt, aldus Nijsen. Gelukkig zijn de keuken en de bar voorzien van genoeg personeel, want, zo vertelt de keukenmanager, "vorige week stonden hier 700 supporters en dan is het net een bierfabriek."