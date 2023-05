Kale baalt van de afgelaste wedstrijd van Ajax: "Het is een triest verhaal"

Het zijn al geen makkelijke tijden voor Ajax-supporters, maar afgelopen zondagmiddag was er weer eentje om snel te vergeten. Deze keer was het niet Ajax dat Kale een klote-weekend bezorgde, maar een groepje 'fans' van FC Groningen.

"Een triest verhaal", noemt Kale de gebeurtenissen van gisteren. "In de tijd van De Meer gooiden we ook nog wel eens wat vuurwerk op het veld", bekent hij. Van de zwarte rookbommen in de Euroborg was Kale mede daarom allerminst onder de indruk.

Kale moet het deze aflevering zonder zijn wederhelft doen, aangezien Kokkie onder het mes gaat vanwege een nieuwe knie.

De uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen wordt morgenmiddag zonder supporters uitgespeeld. Het resterende deel van de wedstrijd begint om 15.00 uur. Er zijn nog 81 minuten te spelen.