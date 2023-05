Tienduizenden passagiers de pineut door Transavia: 200 vluchten op Schiphol geannuleerd

Transavia annuleert in juni maar liefst 200 vluchten van en naar Schiphol door een hardnekkig vliegtuigentekort. Hoeveel passagiers de budgetmaatschappij daarmee dupeert is niet bekendgemaakt, maar naar schatting ligt dat aantal tussen de 30.000 en 38.000 reizigers. In totaal annuleert Transavia in juni 320 vluchten op Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.

Op dit moment komt Transavia vijf vliegtuigen tekort door uitgelopen onderhoud, schade en een vertraagde levering van enkele tweedehands vliegtuigen. Volgens de maatschappij neemt het aantal vliegtuigen dat aan de grond moet blijven 'gestaag af'. Begin deze maand waren dat er nog acht.

Transavia gaat diep door het stof: "We realiseren ons goed dat we daarmee reisplannen in de war schoppen. Onze excuses voor deze vervelende situatie. Dit is niet de goede reis die je van Transavia mag verwachten." Reizigers worden vandaag over het slechte nieuws gebeld of gemaild.

Ook in de zomer

De luchtvaartmaatschappij verwacht ook in de zomervakantiemaanden passagiers te moeten duperen. Om hoeveel geannuleerde vluchten het dan gaat, wordt op 25 mei bekendgemaakt.