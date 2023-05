Arbeidsinspectie: tientallen overtredingen bij Amsterdamse maaltijd- en flitsbezorgers

In meer dan twintig gevallen trof de inspectie bezorgers aan die jonger waren dan 16 jaar: de jongste bezorger was pas 13 jaar oud. Vanwege de vele verkeersongevallen met minderjarige bezorgers is het sinds 2020 verboden om jongeren onder de 16 jaar eten of boodschappen te laten bezorgen. Deze bezorgers moesten op last van de inspectie stoppen met hun werk.

In drie situaties werkten bezorgers ook stelselmatig langer dan toegestaan. Bijvoorbeeld door teveel uren te maken op schooldagen of omdat zij teveel dagen achter elkaar moesten werken. Ook trof de inspectie 21 personen aan die niet de juiste papieren hadden om in Nederland te mogen werken, hun werkgever had dus geen vergunning voor hen aangevraagd.

In elf gevallen werden werknemers contact uitbetaald of kregen zelfs te weinig betaald. “Onze inspecteurs komen bezorgers tegen die twintig euro krijgen voor een avond werken. Dat is natuurlijk absoluut niet wat het minimumloon in Nederland is. Dat is ook niet het type land dat wij willen zijn,” zegt inspecteur-generaal Rits de Boer.

In de panden van de flitsbezorgers zagen inspecteurs ook dat de veiligheid niet altijd op orde is. Zo staan er vaak zware artikelen op een grote hoogte die makkelijk op medewerkers kunnen vallen. Verder staan er soms veel producten in te smalle paden, zijn de nooduitgangen regelmatig geblokkeerd en weten werknemers vaak niet goed hoe ze moeten handelen in noodsituaties. De betrokken ondernemers kunnen hiervoor een waarschuwing verwachten van de arbeidsinspectie. De controles vonden plaats in samenwerking met de gemeentes en met ondersteuning van de politie en de vreemdelingenpolitie.