Turkse Nederlanders kunnen opnieuw stemmen in de stad, maar niet bij Rai

De strijd om het Turkse presidentschap gaat tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de kandidaat van de verenigde oppositie Kemal Kilicdaroglu. Erdogan wist in de eerste stemronde 49,4 procent van de stemmen te behalen, Kilicdaroglu 44,98 procent. Omdat je in Turkije minimaal 50 procent van de stemmen nodig hebt, moeten de Turken opnieuw naar de stembus. In Nederland kunnen Turkse Nederlanders dat vier dagen lang vanaf zaterdag.

Bij het Rhône Event and Convention Centre aan de Rhoneweg, in de buurt van het station Sloterdijk, kan vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur worden gestemd. De eerste stemronde werd gehouden in de Rai, maar het Turkse consulaat heeft nu voor het congrescentrum gekozen.

Vechtpartij

Vanaf 29 april konden de Nederlanders met een Turks paspoort een week lang stemmen in de Rai. Naast dat er meerdere ongeregeldheden in het eerste weekend plaatsvonden, gingen er op de laatste dag driehonderd mensen met elkaar op de vuist.

Op het moment dat de stembussen sloten werd het in het congrescentrum zeer onrustig. Met tientallen politiewagens rukte de politie uit. Een woordvoerder van de Rai liet weten dat aanhangers van verschillende politieke partijen met elkaar in botsing kwamen. "Al de hele week hing er een gespannen sfeer bij de verkiezingen in de Rai. Vanavond is dat geëscaleerd." Volgens de woordvoerder waren het geen stemmers die voor ongeregeldheden zorgden, maar aanhangers van politieke partijen die bij de verkiezingen in de Rai aanwezig zijn. Er raakte twee mensen gewond bij de vechtpartij.