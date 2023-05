Omscholing naar baan met perspectief: ''Ik kom weer heel erg blij thuis''

De komende jaren zijn duizenden mensen nodig in de bouw en de techniek. Ook heeft Amsterdam mensen nodig bij het duurzaam bouwen en isoleren van woningen en de aanleg van laadpalen. We volgen voor Amsterdam Informeert Ilana Vergunst, zij stapte vanuit de IT de wereld van de bouw binnen.

AT5

Quote ''Lekker bezig zijn met je handen. De dag vliegt voorbij.'' Ilana Vergunst, leerling-timmervrouw

We ontmoeten Ilana op haar werk bij de verbouwing van een monumentaal grachtenpand in de stad. ''Ik ben vorig jaar november uitgevallen op m'n toenmalige werk en toen ben ik aan de slag gegaan met een coach'', vertelt ze. ''En één van de dingen die terugkwamen was dat ik sporten heel leuk vind, ik beweeg heel graag. Maar in de IT zit je toch vaak achter een beeldscherm, dus bedacht Ilana waar ze nou echt energie van kreeg. ''En dat was ook altijd het klussen bij m'n schoonouders.'' Daarom besloot ze zich te laten omscholen voor de bouw. ''Lekker bezig zijn met je handen. De dag vliegt voorbij.''

Loopbaancoach Femke Hoppenbrouwers en leerling-timmervrouw Ilana Vergunst

Wanneer je de overstap wilt maken naar de bouw en techniek hoef je geen ervaring te hebben in die branche. ''Ilana kwam bij ons in de 'green room', dat is een ruimte waar mensen gewoon kunnen inlopen en informatie krijgen over ons project'', vertelt loopbaancoach Femke Hoppenbrouwers. ''Zij wist al wel goed dat ze een passie heeft voor bouw en vandaar ben ik meer in gesprek gegaan, ze is naar een oriëntatiedag gegaan en toen een verdiepingsdag bij Bouw en dat was helemaal bingo.'' De carrièreperspectieven zijn enorm en divers, van uitvoerend tot leidinggevend. ''De voordelen voor mij zijn dat ik weer heel erg blij thuiskom,'' vertelt Ilana. ''En ik word ook nog eens fit door al het traplopen hiero, dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee.''