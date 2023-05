Rapport: Floravuur moet in de toekomst anders georganiseerd worden, mogelijk korter

Het vuur dat jaarlijks met oud en nieuw in Floradorp aangestoken wordt, moet in de toekomst anders georganiseerd worden. Dat is de conclusie van een rapport dat de gemeente door een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft laten uitvoeren.

In de evaluatie, die vandaag naar buiten is gebracht, wordt onder meer aanbevolen om eerder te beslissen of het evenement wel door kan gaan en eerder met het vergunningstraject te beginnen. Ook vinden de onderzoekers dat het evenement beter gehandhaafd moet worden.

Het is inmiddels traditie dat bewoners van Floradorp tijdens oud en nieuw een stapel kerstbomen in brand steken. Het afgelopen jaar was het niet de bedoeling dat er een zou plaatsvinden. Vanwege de harde wind legde de gemeente toen een verbod op.

Ongeveer een kwartier na dat verbod ging de fik er alsnog in, tot afgrijzen van burgemeester Halsema: "Het is dankzij politie en brandweer goed gegaan, maar het had ook anders kunnen aflopen."

Nu heeft de gemeente dus een onafhankelijk onderzoeksbureau, de DSP-groep, een evaluatie laten uitvoeren over hoe de organisatie in het vervolg beter kan, zodat de traditie door kan blijven gaan. Het onderzoek bestond onder andere uit interviews met verschillende betrokkenen, waaronder de organisatie achter het vuur, omwonenden, politie en brandweer.

Het onderzoek concludeert dat het evenement niet is verlopen zoals het volgens vergunningsvoorwaarden had moeten gebeuren. Zo waren er verschillende brandjes naast de vuurton en was er niet voldoende toezicht. Handhaving kwam alleen in zeer beperkte mate voor volgens het onderzoeksbureau, om escalatie te voorkomen.

Mogelijk inkorten

Om zo'n scenario volgend jaar te voorkomen, moet het vergunningstraject eerder starten, adviseren de onderzoekers. Afgelopen jaar gebeurde dat pas begin december, waardoor er te weinig tijd was om het verloop van het evenement door te spreken.

Daarnaast kwam het beslismoment waarop bekend zou worden of het vreugdevuur door kon gaan te laat, aldus het onderzoeksbureau, dat ook aanraadt om het evenement in het vervolg in te korten. Hierdoor zou het vreugdevuur beter beheersbaar moeten worden.

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid zegt binnenkort in gesprek te gaan met Stichting Flora4Life over het rapport en de komende jaarwisseling.