Dusan Tadic vond leeg stadion Groningen 'triest': "Voetballen doe je voor supporters"

Er waren twee busritjes naar Groningen voor nodig, maar vanmiddag lukte het Ajax dan toch om de drie punten mee naar huis te nemen. In 81 minuten, die waren overgebleven nadat de wedstrijd zondagmiddag na 9 minuten werd gestaakt, won de ploeg van John Heitinga met 3-2 .

Het gebeurde allemaal in een leeg stadion. "Het is leuker als ze er wel zijn", zegt aanvoerder Dusan Tadic, die tussen 2010 en 2012 voor FC Groningen speelde. "Normaal vind ik het wel leuk als ze dingen schreeuwen of doen. Voetballen doe je voor de supporters."