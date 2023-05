Temperaturen lopen komende dagen gestaag op

Terwijl het op Hemelvaartsdag met zo'n vijftien graden nog vrij koud is, wordt het in het weekend op uitgebreide schaal twintig graden. Het wordt daarbij droog en vrij zonnig.

Het is vandaag nog frisjes met temperaturen die een stuk lager uitvallen dan normaal voor de tijd van het jaar. Het kwik blijft steken op een graad of vijftien, terwijl maxima van zestien tot negentien graden gebruikelijk zijn in deze tijd van het jaar.

Ook morgen op Hemelvaartsdag is het nog aan de frisse kant, meldt Weeronline. De dag begint met bewolking, maar het is wel overal droog. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 13 tot 16 graden. Als de zon doorbreekt kan het dan alsnog vrij aangenaam voelen, aldus de weerdienst.

Temperaturen verder omhoog

De dagen erna klimt de temperatuur verder omhoog. Op vrijdag komt het kwik uit op zo'n 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het nog iets warmer met zo'n twintig graden. Zondag kan het kwik op sommige plekken oplopen tot ruim 23 graden. "De eerste zomerse dag (met maxima van 25 graden of meer) komt daarmee steeds dichterbij, maar waarschijnlijk is het zondag nog niet zover."

De dagen worden overwegen droog en het is vaak zonnig. Pas in de loop van zondag neemt de wisselvalligheid mogelijk iets toe en kan verspreid over het land een enkele regen- of onweersbui vallen. Vanaf woensdag is de zon met zonkracht 6 zeer sterk en kan de onbeschermde huid binnen 15 tot 30 minuten verbranden.