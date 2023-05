Ook tweede huurder zwaar verzakt huis in West wint rechtszaak: geen sloop, maar renovatie

Sinds de zomer van 2021 kon Zuiker al niet in haar eigen huis wonen, omdat het pand te scheef en verzakt was. Ze verbleef in een kleinere, vervangende woning die haar verhuurder Rappange beschikbaar stelde. De verhuurder probeerde de woning te renoveren, maar werd het met de gemeente niet eens over de manier waarop. Ondertussen verstreek de tijd en verslechterde de situatie van de panden nog meer.

Blij en opgelucht is Agnes Zuiker, dat de woning waar ze al 25 jaar woont, toch niet gesloopt, maar hersteld zal worden. Binnen twee weken moet de verhuurder beginnen met de renovatie. Elke dag dat de werkzaamheden te laat beginnen, kost dat de verhuurder 100 euro. Het voelt alsof het recht heeft geschied, vertelt Zuiker aan AT5. "Ze hebben op alle fronten verloren, we hadden een goede zaak. Dus we zijn terecht naar de rechter gestapt."

"Ze zeiden dat we niet moesten procederen, omdat we toch zouden verliezen. Dat was wel intimiderend"

Van de 12 huurders in de drie panden aan de Admiraal de Ruijterweg zijn zij de enigen die niet akkoord gingen met een verhuizing. "Ik dacht: wat heb ik te verliezen? Vanmiddag gaan we er samen een glas op heffen."

Intimiderend

Zuiker vindt het extra fijn dat haar zaak wellicht van betekenis kan zijn voor andere huurders. "Het was een soort David tegen Goliath: ze zeiden tegen ons dat we niet moesten procederen omdat we het toch zouden verliezen. Dat was wel intimiderend."

Toch zullen de komende maanden nog spannend zijn. De verhuurder kan nog in hoger beroep gaan, al verwacht Zuiker dat niet. Daarnaast is de schade in de woningen van Zuiker en Welter groter dan in de naastliggende panden: behalve de fundering moeten er bijvoorbeeld ook nieuwe vloeren komen. Hoe lang het duurt voordat ze weer terug kunnen en óf de panden uiteindelijk helemaal hersteld kunnen worden, is dus nog niet duidelijk. "Uiteindelijk bepaalt de gemeente of het pand weer bewoonbaar is. Het is dus nog niet helemaal een gelopen race."