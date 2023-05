Klopjacht in Noord na schietpartij bij tankstation langs afrit A10

Bij een tankstation aan de IJdoornlaan in Landsmeer, bij de afrit van de A10-Noord, is vanmorgen rond 11.30 uur geschoten. Naar aanleiding daarvan is de politie op zoek naar een of meerdere daders in Amsterdam Noord. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie heeft de omgeving rond het tankstation afgezet voor onderzoek. Er worden onder meer speurhonden ingezet om snel sporen te kunnen vinden.

Politiehelikopter

Na de schietpartij zijn een of meerdere betrokkenen gevlucht in de richting van Noord. De politie is daar rond de Hulstweg met veel agenten op zoek naar de daders. Ook daar is de omgeving afgezet en is er een auto in beslag genomen. Een politiehelikopter cirkelt boven het gebied.