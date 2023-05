Gepantserde auto's van topcriminelen Willem Holleeder en Dino Soerel duiken te koop op

Altijd al in de gepantserde auto van een topcrimineel willen rijden? Dit is je kans. Een gepantserde Volkswagen van Holleeder of een BMW van Soerel worden binnenkort geveild. De Volkswagen uit 2003 en de BMW uit 1999 beschermden de twee tegen beschietingen met zware handwapens.

Nu staan ze nog te koop voor 30.000 euro op Marktplaats, maar na de stormvloed aan reacties heeft de 29-jarige verkoper Darcy Hoogenhout van Hoog Selections besloten ze toch maar te gaan veilen. Hij is altijd al gek geweest op auto's en begon op zijn twintigste met de verkoop ervan. Zijn interesses: bijzondere klassiekers en youngtimers.

Hij was via zijn netwerk in Letland op zoek naar Porsches, toen deze bijzondere Volkswagen Passat op zijn pad kwam. "Ik zag meteen dat het een bijzondere Security-uitvoering was. De foto's ben ik gaan vergelijken met de foto's van Holleeders' auto die ik op het internet kon vinden. Ik zag de gelijkenis en dacht meteen: 'dit kan 'm weleens zijn'."

De RDW heeft het originele kenteken toegekend aan de Passat, wat definitief bevestigde dat het om zijn auto gaat.

Criminele praktijken

Darcy gaat er niet vanuit dat de auto's, als ze doorverkocht zijn, snel voor andere criminele praktijken gebruikt zullen worden.

Volgens hem is het dan veel slimmer om nieuwere auto's te gebruiken in plaats van deze verouderde modellen. Daarnaast betaal je ook voor het verhaal: "Ze zijn een stuk duurder omdat ze van deze mannen geweest zijn", zegt Hoogenhout.