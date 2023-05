Spaklerweg bijna klaar maar: ''Autoverkeer kan komend weekend nog niet over de Spaklerweg''

Er komt bijna een einde aan de afsluitingen op de Spaklerweg. Maandag is de herinrichting zo goed als klaar. Maar voor het zover is moet er nog even geasfalteerd worden en ook de belijning wordt nog aangebracht. Daarom is de weg komend weekend tot maandagochtend vroeg afgesloten voor auto's.

Eindelijk is het dan zover, op de Spaklerweg vinden de allerlaatste werkzaamheden plaats, zodat het maandag 6.00uur klaar is. ''Daarna gebeuren er alleen wat kleine restwerkzaamheden zoals hier en daar een bandje aanpassen'', zegt omgevingsmanager Geertjan Cronenberg in Het Verkeer. Dit weekend wordt de weg geasfalteerd en dat heeft gevolgen voor het verkeer. ''Autoverkeer kan in het weekend niet over de Spaklerweg doorrijden en dat betekent dat je op het Amstelkwartier achterlangs via de Amstelvlietstraat moet via de Amstelstroomlaan.''

Fietsende vader met zonen op Spaklerweg

Een vader die met zijn zoons over de Spaklerweg fietst spreekt zijn zorg uit over de straat. ''Dit is in alle eerlijkheid niet de fijnste route om met de kinderen naar school te fietsen.'' Hopelijk is dat met de aanpassingen aan de weg binnenkort verleden tijd. ''We hebben hier op de Spaklerweg een breed fietspad aangelegd voor de veiligheid van het fietsverkeer dat steeds verder toeneemt'', zegt Cronenberg. En dat is niet de enige maatregel. ''We hebben van de Spaklerweg gelijk een 30-kilometerstraat gemaakt omdat dat veiliger is voor de weggebruikers en voor de mensen die oversteken.''