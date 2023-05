Feestelijke opening Publieke Omroep Amsterdam

Vanuit de bibliotheek zendt AT5 sinds deze week dagelijks weer een nieuwsuitzending uit op televisie. "Het heeft even geduurd, maar het is het waard", reageert Halsema. "Jullie zitten hier prachtig. Het nieuws heeft een geweldige achtergrond, zoals het hoort."

Maar AT5 gaat zeker niet alleen vanuit het centrum aan de slag. In samenwerking met de OBA en Salto worden er verschillende medialabs opgericht in de stad, de eerste in Osdorp is al klaar. "Het is een ruimte in een openbare bibliotheek waar studio's inzitten. Een televisiestudio, podcaststudio maar ook radiostudio's. De bedoeling is dat de bewoners van het stadsdeel in de studio's kunnen langskomen en zelf media kunnen maken", zo legt de manager van Salto Ellen Vedder uit.

Het AT5 Nieuws is elke dag om 17.30 uur live te zien op televisie.