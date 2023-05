Ajax Vrouwen krijgen huldiging in de stad

De Ajax Vrouwen, die dit seizoen voor de derde keer kampioen van de Eredivisie werden, krijgen een publieke huldiging in de stad. Dat heeft sportwethouder Sofyan Mbarki vandaag aan de landskampioen toegezegd tijdens de officiële felicitaties in de ambtswoning. De wethouder gaat nog in gesprek met Ajax over de locatie en de datum.

"Voor dat ik de belofte voor de huldiging doe wil eerst een applaus voor de kampioenen", begon Mbarki tijdens de officiële felicitaties vanavond. "Voor nu willen we zeggen dat jullie de focus moeten houden op de nog te spelen wedstrijden. Daarna willen we jullie graag publiekelijk huldigen in de stad."

Na het kampioenschap opperde de D66-fractie een huldiging in de stad. "'Een prachtige prestatie van de Ajax Vrouwen. Hierbij hoort een mooie openbare huldiging van de landskampioenen." Halsema liet in een reactie op het initiatief weten in gesprek te gaan met Ajaxdirecteur Edwin van der Sar. Die gesprekken lijken goed te zijn verlopen. "De huldiging is ons cadeau aan jullie", aldus Halsema tegen de Ajacieden tijdens de felicitaties.

De Ajax Vrouwen werden op zondag 7 mei in Zwolle landskampioen na een 1-6 overwinning op PEC Zwolle. Ondanks dat de competitie is afgelopen, strijden de Ajacieden nog om de Eredivisie Cup. De eerste wedstrijd in de halve finale tegen PSV werd met 5-2 gewonnen. Aankomende maandag is return tegen de Eindhovenaren. Als de Amsterdammers de finale weten te halen, dan wordt deze op 29 mei gespeeld.