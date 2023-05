Ajax Vrouwen met kampioensschaal op bezoek in de Ambtswoning: "Waarderen het heel erg"

"Natuurlijk is het fantastisch dat we worden uitgenodigd, maar ik vind het ook niet heel gek", vertelt aanvoerder Sherida Spitse. "We hebben een prestatie geleverd met ze allen, maar we waarderen het wel echt heel erg."

Halsema was vol lof over de prestatie van de Ajax Vrouwen en vertelde dat ze vooral had genoten van de 'Amsterdamse bluf' van de Ajacieden. "Jullie zijn een inspiratie voor meisjes en jongens in onze stad", liet de burgemeester in haar speech weten.

Goed nieuws

Sportwethouder Mbarki kwam nog met goed nieuws tijdens zijn speech, want er komt namelijk een huldiging in de stad voor de Ajacieden. "Voordat ik de belofte voor de huldiging doe, wil ik eerst een applaus voor de kampioenen", begon Mbarki tijdens z'n speech gisteravond. "Voor nu willen we zeggen dat jullie de focus moeten houden op de nog te spelen wedstrijden. Daarna willen we jullie graag publiekelijk huldigen in de stad", aldus de sportwethouder.

"Ja, dat is toch fantastisch", reageert Spitse na het nieuws van Mbarki. "Kijk, als de mannen een huldiging krijgen als ze kampioen worden, dan kunnen wij toch ook een huldiging krijgen", vertelt ze met een glimlach.