Ondernemer Joop Jorna neemt in realityserie JOOP! afstand van zijn ijssalon

JOOP! is een realityserie over de familie van ondernemer Joop Jorna uit Amsterdam-Noord. In zes afleveringen volgt AT5 de familie na de verkoop van hun succesvolle ijssalon IJskoud de Beste.

De meeste Noorderlingen zullen hem waarschijnlijk kennen. Joop Jorna fungeerde tien jaar lang als een soort mascotte van de ijssalon aan de Meeuwenlaan. Altijd zat hij op het terras een praatje te maken met iedereen die de zaak aandeed, terwijl binnen zijn dochter Marijke het ijs schepte. Nu krijgt de rest van de stad in de eerste aflevering van de serie een inkijkje in het leven van de excentrieke Joop.

Verkoop

IJskoud de Beste is inmiddels een begrip in Noord, maar na tien succesvolle jaren besloot de familie de zaak halsoverkop van de hand te doen, tot schrik van veel buurtbewoners. Volgens Joop is de keuze gemaakt vanwege de impact die het vele werk had op de familie. ‘Marijke mijn dochter runde de zaak en stond 110 uur in de week te werken. Dat was niet goed, dus daarom hebben we aan het begin van het jaar besloten de zaak te verkopen.’

Hoe Joop en zijn familie omgaan met de verkoop en wat het leven na de ijssalon hen brengt kan je dus zien in de realityserie JOOP! Bekijk nu de eerste aflevering. JOOP! is onderdeel van het AT5-programma Damsko.