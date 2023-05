Sugababes dit jaar op Milkshake Festival, in oorspronkelijke bezetting

De Britse girlband is in juli te zien bij het Milkshake Festival in het Westerpark. De drie oorspronkelijke zangeressen Mutya Buena (37), Keisha Buchanan (38) en Siobhan Donaghy (38) besloten vorig jaar weer op tournee te gaan.

Op 29 en 30 juli zullen de Sugababes de harten van de trouwe, en mogelijke nieuwe fans, stelen. En daar is Milkshake Festival organisator Marieke Samallo erg blij mee. "Ik ben heel trots!", vertelt zij aan AT5 vlak nadat ze terug is van een tripje naar New York. "Ik was daar ook om dingen te regelen voor Milkshake."

Volgens Samallo kent jong en oud de nummers van de Sugababes wel. "Daarnaast vind ik het heel sterk dat we een meidentrio hebben." De groep startte in 1998 met Keisha Buchanan, Mutya Buena en Siobhán Donaghy. Donaghy verliet de groep in 2001 en werd vervangen door Heidi Range.

In 2005 veranderde de samenstelling van de Sugababes voor een tweede keer. Toen verliet Buena de groep en werd zij vervangen door Amelle Berrabah. In 2009 verliet Keisha Buchanan na elf jaar de band en kwam daarvoor Jade Ewen in de plaats. Voor deze tour zijn de drie oorspronkelijke bandleden - Buena, Buchanan en Donahy - weer terug bij elkaar.

Hits

De Sugababes hebben in totaal 24 singles uitgebracht, waarvan twintig in Nederland. In vijftien landen scoorden ze meerdere nummer 1-hits. Ook wonnen ze meerdere belangrijke internationale muziekprijzen. In Nederland wonnen zij drie TMF Awards.

De weekendkaarten van het Milkshake Festival waren binnen een uur uitverkocht. Er zijn nog wel kaarten voor The Grand Milkshake Opening beschikbaar.