Nouri Foundation organiseert benefietwedstrijd voor AED-project

In het Calvijn, de oude middelbare school van Abdelhak Nouri, is donderdag een benefietwedstrijd georganiseerd om geld in te zamelen voor het plaatsen van in totaal 34 AED's over heel Nederland.

De wedstrijd werd gespeeld door een team van de Nouri Foundation, vrienden die zelf in de eredivisie van het zaalvoetbal spelen en familie van Abdelhak, onder wie zijn twee broers: Abderrahim en Mohammed. En niet tegen de minste spelers: namelijk oud-internationals van het veld en zaalvoetbal. Toeschouwers kregen de kans om bijvoorbeeld Khalid Boulahrouz, Zaid el Morabiti of Mohamed Attaibi te zien spelen.

Met onder andere de opbrengsten van de toegangskaartjes wil de Nouri Foundation niet alleen AED's plaatsen. De opbrengsten moeten ook gaan naar het opleiden van bijvoorbeeld jongerenwerkers in samenwerking met de Hartstichting opleiden over het gebruik van de AED. De eerste AED is geplaatst in Geuzenveld aan de gevel van moskee Al Ihsane, tegenover het A. Nouriplein. "Ik denk dat we voor de volgende richting Rotterdam gaan. Velen denken dan: 'Oei, gevoelig' maar als het om gezondheid gaat dan is er geen rivaliteit", aldus Abderrahim Nouri.

Wethouder Sofyan Mbarki - oud-docent op het Calvijn - was er ook bij. Hij heeft Abdelhak Nouri zelf nog meegemaakt als leerling. Mbarki: "Hij heeft in deze zaal nog aardig wat panna's uitgedeeld, hij was verliefd op de bal en de bal was verliefd op hem. Was echt prachtig om te zien." Abderrahim is ervan overtuigd dat zijn broer achter het initiatief staat: "We doen dit voor hem, het is een doorlopende liefdadigheid op zijn naam. Vanuit geloofsperspectief weet hij ook wat dit betekent."