Piet Heintunnel weer open na storing aan omroepsysteem

De Piet Heintunnel is in beide richtingen een tijd gesloten geweest vanwege een storing aan het omroepsysteem. Rond 23.00 uur liet de gemeente weten dat de tunnel weer open was voor het verkeer.

Het verkeer dat de stad in en uit wil kan omrijden via de Wibautstraat en de Gooiseweg of via de IJtunnel. De Piet Heintunnel is sinds de opening eind januari al een paar keer gesloten geweest vanwege een storing. In de eerste maand was de tunnel drie keer dicht.

De laatste grote storing was op 6 mei. Toen was de tunnel ook gesloten vanwege een storing aan het omroepsysteem. De Piet Heintunnel was toen ruim vijf uur gesloten.