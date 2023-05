Man gooit stenen en flessen naar beveiligers op Rembrandtplein

Portiers op het Rembrandtplein zijn rond 3.00 uur vannacht met stenen en flessen bekogeld door een agressieve man. De man werd na een korte achtervolging in de Staalstraat opgepakt.

Hij verzette zich flink tegen de aanhouding. Ook bespuugde hij agenten. De agenten hadden daarom een spuugmasker over zijn hoofd getrokken.

Hij is uiteindelijk door meerdere agenten opgetild en in een politiebusje gestopt. Daarna is hij naar het politiebureau overgebracht. "De verdachte zit hangende het onderzoek nog vast", laat een politiewoordvoerder weten.

Volgens omstanders was het op andere plekken in de binnenstad ook onrustig. Er zouden zeker vier verdachten bij vechtpartijen zijn opgepakt.