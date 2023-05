Stad nl Drukte bij Turks stembureau in Nieuw-West voor tweede ronde: "Gelukkig is de sfeer vandaag veel fijner"

Vanaf dit weekend vindt de tweede stemronde plaats voor de Turkse presidentsverkiezingen; Nederlandse Turken kunnen dit keer in Nieuw-West stemmen. De tweede ronde is nodig omdat zowel de huidige president Erdogan als zijn concurrent van de verenigde oppositie Kilicdaroglu eerder geen meerderheid wisten te behalen. Er hangt een hoop van af en daarom was het vandaag al vroeg druk bij de stemlocatie op Sloterdijk.

"Zelfde stem, zelfde partij, zelfde persoon", zegt een vrouw. Na drie kwartier wachten heeft ook zij haar stem opnieuw kunnen uitbrengen. "Het is jammer dat Erdogan de eerste ronde niet heeft gewonnen maar ik heb er het volste vertrouwen in, dat het dit keer wel goed zal komen." Niet iedereen brengt deze verkiezingen voor de tweede keer een stem uit. "De eerste keer niet, door de sensaties in de Rai", vertelt een vrouw. Ze doelt op het incident dat eerder deze maand plaatsvond in het congrescentrum in Zuid, waar driehonderd mensen met elkaar op de vuist gingen in het stemlokaal. "Gelukkig is de sfeer vandaag veel fijner."

"De sfeer was binnen gemoedelijk en het liep lekker door", aldus een man die net zijn stem heeft uitgebracht. In het stemlokaal wordt thee uitgedeeld en op de tafels staan lekkernijen. Ook lopen er stewards, politieagenten, handhavers en verkeersregelaars rond om de veiligheid van de stemgerechtigden te waarborgen. Wie de verkiezingen wint is dus nog even de vraag. Tot 24 mei kan er in Amsterdam worden gestemd.