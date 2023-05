Fietser gewond naar ziekenhuis na aanrijding op Reguliersgracht

Ter plaatse waren meerdere politieauto's. Een traumahelikopter werd aanvankelijk opgeroepen, maar is later afbesteld. De verkeersongevallenanalyse onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

'Gassen van motor'

Volgens een politiewoordvoerder was door getuigen 'het gassen van een motor' gehoord, maar of een dergelijk voertuig betrokken is bij het ongeluk, is niet bekend.