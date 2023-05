Overleden Italiaanse drenkeling was aanvoerder van amateurvoetbalclub in Parma

De 24-jarige Italiaanse toerist die vrijdagnacht om het leven kwam na een val in de gracht was aanvoerder van een amateurvoetbalclub uit Parma. Dat melden verschillende Italiaanse sportsites. Het zou gaan om Gabriele Gallani. Er wordt gesproken van 'een drama in het amateurvoetbal'.

'Moeilijk om woorden te vinden, je kwam als jongen en werd een van onze pilaren. We kunnen alleen nog maar je herinnering in ons levend houden', schrijft zijn club Team Traversetolo.

De jonge toerist werd vrijdagnacht uit het water langs de Kloveniersburgwal gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Het is nog niet duidelijk hoe de man in het water is gekomen, de recherche is 'dringend op zoek naar getuigen'.