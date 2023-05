Ajax mag nog dromen van Champions League-voetbal: "De opluchting is groot"

Ajax mag alsnog hoop houden op plek twee in de eredivisie. De club won deze middag met 3-1 van FC Utrecht in de Johan Cruijff Arena. PSV bleef op 3-3 steken tegen sc Heerenveen. Hierdoor maakt Ajax bij verlies van PSV kans op de tweede plek en dat betekent: Champions League.

Steven Bergwijn en Brian Brobbey blijkt een gouden duo te zijn. "Ik kan het wel goed vinden met Brian. Hij is goed, snel en kan de bal goed vasthouden. En dan kan ik daaronder komen, ik denk wel dat we een goede connectie hebben", vertelt Bergwijn na de wedstrijd.

Volgens Bergwijn kent dit seizoen te veel ballen tegen: "Vandaag mocht dat gewoon echt niet gebeuren. Ik ben blij dat Davy hem erin schiet! We weten dat hij die ballen maakt en hij staat altijd op de goede positie."

Echte teamspeler

Trainer John Heitinga hoopt op meer dan de Europa League. Over de gespeelde wedstrijd is hij duidelijk: "Je krijgt een aantal grote kansen en dan moet je veel sneller verschil maken in doelpunten. De tweede helft incasseer je een goal en ik heb een ploeg gezien die gelijk een reactie gaf en uiteindelijk win je met 3-1."

Volgens Heitinga is de behaalde winst ook te danken aan de bijdrage van de invallers. "Davy, je ziet het, een echte Ajacied en een echte teamspeler, die de wedstrijd uiteindelijk beslist."