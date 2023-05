Champions, Europa of Conference League: alles kan zondag nog voor Ajax

Na de overwinning van Ajax op FC Utrecht en het gelijkspel van PSV tegen sc Heerenveen is het nog altijd mogelijk om volgend seizoen mee te doen aan de Champions League. Zondag, op de laatste speeldag van de eredivisie, kunnen de Amsterdammers nog over de Eindhovenaren heen. Maar het kan zomaar een knotsgekke voetbalmiddag worden, want de kansen op de Europa League of zelfs de Conference League zijn ook reëel.

Ajax is hoe dan ook nog niet zeker van een plek in de groepsfase van alle drie de toernooien en moet zich nog definitief plaatsen via kwalificatiewedstrijden.

Als beiden hun laatste wedstrijd weten te winnen dan komt Ajax in de play-offs van de Europa League. In het perfecte scenario wint AZ en wint Ajax ook. Dan vliegen de Eindhovenaren naar de Europa League en Ajax gaat dan naar de derde voorronde van de Champions League. Als Ajax gelijk speelt en AZ wint, dan komen de ploegen op gelijke hoogte. Toch lijkt de Europa League dan naar Ajax te gaan, aangezien het verschil in doelsaldo 16 goals is.

De opdracht voor Ajax is duidelijk: er moet gewonnen worden van FC Twente. Bij verlies spat de Champions League-droom definitief uit elkaar en moet de hoop er zijn dat PSV van AZ wint, zodat de Alkmaarders niet naar plek drie glippen en de Europa League pakken. Mocht het zijn dat dus zowel Ajax en PSV verliezen, dan is de derde voorronde van de Conference League voor de Amsterdammers een feit.

Voor de Amsterdammers zijn er drie uitkomsten na aankomende zondag: Champions League, Europa League of Conference League. Alle kaarten liggen dus nog open en Ajax is afhankelijk van PSV, of eigenlijk AZ, om voorrondes van miljardenbal te spelen.

In de 34e speelronde van de eredivisie kan er voor Ajax van alles nog gebeuren. De Amsterdammers gaan op bezoek naar het oosten van het land om tegen FC Twente te spelen, de huidige nummer vijf van de competitie. PSV moet richting Alkmaar om het op te nemen tegen nummer drie AZ. Het gat tussen de Amsterdammers en de Eindhovenaren is drie punten, waarin Ajax een beter doelsaldo heeft van twee goals. De voorsprong van Ajax op AZ is twee punten.

Na een dramatische wedstrijd tegen PSV in Eindhoven (3-0 verloren) en een gelijkspel tegen AZ, leken de kansen om volgend jaar mee te doen in de Champions League verkeken. Maar na de wedstrijd van gisteren sprankelt er toch weer wat hoop onder de supporters: het kan nog.

Miljoenen verschil

De verschillen qua het financiële plaatje tussen de toernooien is aanzienlijk. Ajax pakte dit seizoen in de Champions League, die toch wel als teleurstellend kan worden beschouwd, wel zo'n kleine vijftig miljoen euro. Mocht Ajax de groepsfase halen van de Conference of Europa League, dan is zo'n bedrag niet eens te verzinnen - misschien net de helft.

Laten we beginnen bij het begin: de startpremies. Elk team dat de groepsfase haalt krijgt een bedrag van de Uefa (de Europese voetbalbond, red.) en een extra premie voor je plek in de coëfficiëntenlijst, een ranglijst op basis van punten die je in de laatste tien jaar hebt gehaald in Europa.

De startpremies van de toernooien zijn respectievelijk 15,64 miljoen, 3,63 miljoen en 2,94 miljoen euro. Een startbewijs in het miljardenbal is dus ruim vier keer meer waard dan in de Europa League. De coëfficiëntenpremie die de Uefa weggeeft is ook een stuk lager in de andere twee toernooien. In de Champions League verdelen ze ruim 600 miljoen euro over alle deelnemers, terwijl de geldpot voor de andere toernooien 'maar' 69 miljoen en 23 miljoen euro zijn.

Dan zijn de geldprijzen die je krijgt voor een winst of gelijkspel ook een stuk lager. Een overwinning in de Champions League is 2,8 miljoen euro waard, in de Europa League 630.000 euro en in de Conference League 500.000 euro. Een gelijkspelletje is respectievelijk 900.000, 210.000 en 166.000 euro. Ook de verschillen voor het halen van de volgende rondes is enorm. Voor het halen van de achtste finale van het toptoernooi krijg je als club 9,6 miljoen, terwijl alles bij elkaar opgeteld de winst van de Europa League 14,4 miljoen en de Conference League 8,6 miljoen euro waard zijn.

Er staat aankomende zondag dus nog heel wat op het spel voor Ajax, maar de Amsterdammers moeten náást zelf winnen hun lot in de handen leggen van de Alkmaarders. Om 14.30 uur trappen alle ploegen tegelijkertijd af.