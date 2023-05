Advocaat verdachte moord Bouchikhi wil vrijspraak: "OM heeft geen snippertje bewijs"

"Cliënt zou betrokken zijn geweest als schutter bij twee schietpartijen. Het Openbaar Ministerie baseert die stelling op nietszeggende zendmastgegevens, anonieme verklaringen en op haar eigen wilde interpretaties van OVC-gesprekken. Mocht u denken dat het Openbaar Ministerie objectief en concreet bewijs heeft tegen cliënt in één van de drie onderzoeken, dan komt u van een koude kermis thuis.", stelde advocaat Alexander Admiraal vanmiddag in de rechtbank.

Moord Mohamed Bouchikhi

Vorige week eiste de Officier van Justitie nog levenslang tegen Randall D. en medeverdachte Emylio G. Zij waren volgens het OM de mannen die begin 2018 een buurthuis op Wittenburg binnenstormden en de onschuldige Mohamed Bouchiki met vier kogels doodschoten.

Het Openbaar Ministerie eiste levenslang op basis van verschillende bewijsstukken. Zo zijn er drie anonieme beschermde getuigen die verklaringen hebben afgelegd. "Daarnaast zijn er ook verkeersgegevens, telefoongegevens en afgeluisterde telefoongesprekken. Gelet op de ernst van de feiten die kil en gruwelijk zijn, de proceshouding van de verdachten en ook het feit dat de maatschappij beschermd moet worden tegen deze verdachten vinden wij deze straf passend.", vertelde de persofficier.

Anonieme getuigen

Maar volgens Admiraal zijn de verklaringen van de getuigen onbruikbaar: "De verklaringen vinden geen steun in het dossier. Er wordt van alles gezegd: 'Ik heb gehoord dat Jantje en Klaasje betrokken zijn', maar over onderdelen waarover zij verklaren is geen ondersteuning te vinden. Er is geen snippertje bewijs."

De twee verdachten worden ook verantwoordelijk gehouden voor een andere liquidatie. Zo zou Randall D. een van de mannen zijn die Lucas Boom in Zaandam om het leven bracht. Emylio G. zou op zijn beurt betrokken zijn bij de moord op Siegmar Flaneur in Zuidoost.