Mogelijk schot gelost bij roofpoging in Nieuw-West

Bij een roofpoging op de Johan Jongkindstraat in Nieuw-West heeft de verdachte mogelijk een schot gelost. Het slachtoffer, een man, raakte niet gewond. De dader koos zonder buit voor het hazenpad. De politie is op zoek naar getuigen.

De melding van het incident kwam rond 00.20 uur bij de politie binnen. Het is nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk is geschoten bij de roofpoging, dat zoekt de politie nu uit. De verdachte, ook een man, werd door de politie niet meer aangetroffen in de buurt.

Omdat er voor de politie nog best wat onduidelijk is, vragen zij aan getuigen die iets hebben gezien of geoord óf die meer weten van het incident om zich te melden. Ook aan omwonenden in de straat met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.