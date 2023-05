Kale ziet het nog wel gebeuren: Ajax in de Champions League

Net wanneer je denkt dat het seizoen van Ajax totaal naar de Filistijnen is, speelt PSV opeens gelijk tegen Heerenveen en mag Ajax nog dromen van de voorrondes van de Champions League. Kale was voor de verandering erg in zijn nopjes over het resultaat van Ajax en uiteraard die van PSV.

"AZ gaat winnen van PSV", lacht Kale. Maar voor Ajax wordt het geen appeltje-eitje, volgens de ras-Ajacied. "We krijgen echt een hele zware pot volgende week", vertelt hij. "Elke speler zal er van doordrongen moeten zijn dat het echt ergens over gaat".

Een parel van zeventien jaar

Kale zag in de wedstrijd een echte uitblinker bij Ajax en dat was de zeventienjarige Jorrel Hato. "We hebben wel echt een pareltje achterin hé", aldus Kale over Hato. "Potverdorie, bij de 1-0 is die aanwezig, maar ook bij de 2-0 is hij aanwezig". Kale ziet dan ook geen reden om volgend jaar een nieuwe linker centrale verdediger te halen. "Je hoeft echt niet de markt op te gaan hoor".

Champions League, Europa League of Conference League

Zondag, op de laatste speeldag van de eredivisie, kunnen de Amsterdammers nog over de Eindhovenaren heen. Maar het kan zomaar een knotsgekke voetbalmiddag worden, want de kansen op de Europa League of zelfs de Conference League zijn ook reëel. Om 14.30 uur trappen alle ploegen tegelijkertijd af. Kale stelt de Ajaxfans gerust, want hij denkt dat de Amsterdammers 'gewoon' gaan winnen aankomende zondag in Twente.