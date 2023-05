Halsema wil vergunning voor kopen vastgoed tegen criminele kopers  

Burgemeester Halsema heeft aan de ministers Yeşilgöz-Zegerius (Justitie) en De Jonge (Wonen) gevraagd te kijken naar de mogelijkheid van een vergunningplicht voor de aankoop van vastgoed. Dit schrijft ze in een brief aan de ministers.

Met de vergunningplicht hoopt Halsema criminele investeringen tegen te gaan. "Steden hebben, zoals u bekend, last van ondermijnende criminaliteit. Een deel van het geld dat wordt verdiend met drugshandel of andere criminele activiteiten, wordt geïnvesteerd in vastgoed in onze stad. Dat heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken", aldus Halsema.

Met de vergunningplicht kan de gemeente de integriteit en de financiering van de koper toetsen. "Bij een negatieve uitkomst van de toetsing wordt geen vergunning gegeven. Het vastgoed kan dan niet worden gekocht".

"In de praktijk is het nu nauwelijks mogelijk om criminele investeringen in vastgoed tegen te gaan. Achteraf kunnen malafide vastgoedinvesteringen soms worden gesignaleerd, maar dan is het kwaad al geschied en vaak onmogelijk om daar nog tegen op te treden." Daarom vraagt Halsema de ministers of een vergunningplicht voor het kopen van vastgoed in bepaalde buurten, wijken of straten mogelijk is binnen de bestaande wet- en regelgeving.

In de brief vraagt Halsema ook dat als de vergunningsplicht er niet kan komen, de ministers dan "bereid zijn zich in te zetten om deze wettelijke grondslag ten spoedigste mogelijk te maken".