'Miss Ajax' Van der Most neemt na 11 seizoenen afscheid van de club

Liza van der Most vertrekt van Ajax Vrouwen naar FC Utrecht Vrouwen. De 29-jarige verdedigster speelde vanaf de oprichting van de ploeg in 2012 al bij de selectie. In 11 seizoenen kwam ze tot 216 wedstrijden voor Ajax Vrouwen en kreeg zodoende de titel 'Miss Ajax' toebedeeld.

Met Ajax werd Van der Most werd begin deze maand voor de derde keer kampioen van Nederland. Ze won ook vijf KNVB-bekers en een Eredivisie Cup met de club. Daarnaast maakte ze deel uit van de selectie van de Oranje Leeuwinnen, die in 2017 Europees Kampioen werden in eigen land.

"Met pijn in het hart heb ik dan toch besloten dat het tijd voor mij is om afscheid te nemen van mijn sportieve carrière bij Ajax. Het is voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging", aldus Van der Most op de website van Ajax.

In Utrecht tekent Van der Most een contract voor twee jaar, met een optie voor een derde jaar. De club uit de Domstad maakt volgend seizoen zijn rentree in de eredivisie voor vrouwen.