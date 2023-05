Mogelijk nog een internationale trein langs Amsterdam: Flixtrain wil het spoor op

Flixbus is in Nederland al bekend om de goedkope busreizen naar het buitenland. Het bedrijf heeft dus ook felgroene treinen, die op dit moment door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Zweden rijden.

Als het aan Flixbus ligt, komt er ergens vanaf augustus 2024 ook een verbinding tussen Oberhausen en Rotterdam. Naast Amsterdam zou de trein dan ook in Den Haag, Utrecht en Arnhem stoppen. Het is de bedoeling dat er twee treinen per dag op het traject rijden.

Maar voordat het zover komt, moet het bedrijf eerst groen licht krijgen. NS en Prorail kunnen bijvoorbeeld bij marktwaakhond ACM aan de bel trekken als ze vinden dat er te weinig ruimte is voor extra treinen.